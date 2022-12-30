總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年。有媒體去訪問「最大苦主」94年次的高中男學生，他對著鏡頭大喊：「謝謝蔡英文！我覺得我的台灣價值又提高了！」逗趣的發言與造型，讓大批網友懷疑是在反串，直呼可謂「史上最酸」。

媒體人朱凱翔昨（29）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，刊出媒體採訪94年次的高中男學生的畫面。該學生狀似刻意將頭髮往前披，露出一個戴著銀色細框眼鏡的眼睛，模仿總統蔡英文的造型，並對對著鏡頭表示：「謝謝蔡英文！我覺得我的台灣價值又提高了！」朱則諷刺道：「強力譴責，請藍白柯韓粉退出校園！」↑

此文獲得約4000個讚與近300則留言，掀起網路熱潮。網友紛紛表示：「像我兒子會說的話。學生腦袋清楚的很多，高級酸呀！」「這髮型、這眼神……明顯是在反串啊！」「嗯這髮型可以感受到他心中的崩潰」、「笑死，史上最酸」、「連髮型都能反諷，這高中生有才」、「這一定是在暗罵」、「很有梗的孩子」、「反串要註明，不然很多人不思考的」。