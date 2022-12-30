彰化縣員林警分局29日下午舉辦一場「網紅欠債，強盜被捕」防搶演練，找來身高170公分，擁有9頭身逆天長腿的女偵查佐李亭儀扮演欠債網紅，而她亮眼的外型神似「桂綸鎂」、「楊謹華」，再加上逼真的過程讓一旁阿伯看得目不轉睛。據了解，原本志向為空姐的李亭儀踏入警界後，也經常擔任業餘模特兒，時常在臉書分享美照。

個人寫真曝光！員林9頭身女警神似「楊謹華＋桂綸鎂」防搶演練成嬌點。(李亭儀授權)

因應年關將屆，員林警分局昨（29）日下午3時許，結合員林市農會辦理「金融機構防搶及攔截圍捕演練」，警方找來女偵查佐李亭儀擔任主演欠債的女網紅，與男性友人進入農會假借直播，卻聲東擊西挾持信用部主任，開槍搶劫，演技逼真，宛如真實情境上演。

據了解，李亭儀今年31歲，高雄人，原本志願是當空姐，後因考上警政特考踏入警界，7年來曾被分派在桃園及彰化等轄區分局，4年前再考上偵查佐，由於外形面貌神似「桂綸鎂」、「楊謹華」，本人也喜愛拍照，經常擔任業餘模特兒，並在個人臉書分享打扮性感、氣質美照。

員林分局表示，本次演練包含金融機構行員面對歹徒行搶時之處置及警察接獲報案後指揮、調度警力實施攔截圍捕等過程，讓民眾及行員有所警惕，在警方一氣呵成的演練過程中迅速將持械搶匪緝捕到案，演練過程環節緊湊，動作逼真，宛如真實情境上演，讓在場民眾誤信為真，希望藉由此次演練，並感受本分局為確保治安狀況平穩的用心。