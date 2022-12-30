新北市某國中被爆出校長發現學生攜帶香菸到校，雙方從語言衝突變成肢體拉扯，家長更控訴孩子被校長痛扁頭部及臉部，但校長卻隱匿未通報校安事件，家長不滿去年11月向新北市教育局檢舉，該校長才在今年8月回任教師。

教育局回應，校長考核小組綜採調查報告、案件內容、具體事證綜合審議後，依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法針對該員懲處「申誡1次」處分。

教育局說明，去年11月接獲陳情案件，學校接獲教育局通知後立即進行校安通報；本局將函文學校檢討相關責任，並持續督請學校加強相關行政同仁之教育訓練，落實校安通報。

教育局指出，該老師時任校長期間，其平時考核是依據公立高級中等以下學校校長成績考核辦法第9.10條規定，由直轄市政府組成校長考核小組，審議校長平時考核獎懲後予以核定。

教育局表示，事發當天，校長跟校內同仁有到孩子家裡說明、跟家長溝通，家長未提出傷害提告，事後校長深感內疚，今4月主動申請同年8月回任教師，目前本職為教師，無校長加給。

教育局強調，若校長涉及相關案件時，教育局以「主動」、「立即」與「高道德」之原則，依法秉公處理。

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