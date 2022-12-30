消息面：

1.美國政府表示，截至12月24日當周，美國初次申請就業補助人數為22.5萬，較更前1周增加9千，跟市場預期22.3萬差不多。長期失業並持續領取補助金人數增至171萬，也較更前一周增加4.1萬，是2月初以來最多。

2.擔心中國大陸幾乎全面解封後，因感染人數大增進而影響到經濟成長，國際油價再度走弱。美國WTI原油即月合約價跌至每桶76.79美元，2月收跌0.56美元或0.71%，每桶為78.40美元。布蘭特3月原油期貨價收跌0.53美元或0.63%，每桶收83.46美元，已連跌兩日。

3.美國就業市場未有突出表現下，美元匯價走低，前一日還漲0.18%的美匯指數，卻收跌0.479%來到103.84。

4.美元疲弱，加上技術線型轉強，國際金價止跌回升，因逢傳統假期故交投較冷淡。紐約期金收漲0.56%，每盎斯來到1826美元，創半年以來新高。現貨金價也漲0.61%，收1815.4美元，盤中一度來到1821.6美元。

5.比特幣每單位為16,601.2美元，上漲0.33%。輝煌時，曾在2021年底附近，一度進逼7萬美元大關的比特幣，今年迄今價格是直直落。元月以及3月時，曾經最高來到4.7萬美元，但從4月開始就一直向下走，11月甚至還低到將近1.5萬美元左右。