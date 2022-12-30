香港公佈優化防疫措施，包括取消檢疫令、不再界定密切接觸者、取消疫苗通行證、取消入境人士抵港時或之後的強制核酸檢測，同時取消限聚令等社交距離措施，只維持口罩令，自29日起生效；恒生指數連續2個交易日上揚，台股掛牌的槓桿型正2港股ETFFH香港正2(00650L)及富邦恒生國企正2(00665L)今早均漲逾2個百分點。

瑞銀財管CIO，也針對香港放寬防疫措施，提出觀點。瑞銀財管CIO指出，該公司目前在資產配置中仍對中國股票持中性觀點。從11月低點大幅反彈約35%後，短期走勢可能仍將震盪，與此同時，中國仍需管理頗具挑戰性的疫情過渡期。不過，目前中國股票的遠期市盈增長率（PEGR）為0.76倍，表明估值尚未充分計入政府支持市場措施帶來的潛在利好。中國股票在明年中前有望實現個位數漲幅。

瑞銀財管CIO建議投資者佈局於相對回報較高的部分板塊，而不是總體市場。「防疫政策優化下的受益者」股票清單應在未來6至12個月表現良好。對於平臺企業，建議利用正面進展所帶來的反彈之機，佈局於有望提高市場份額，或受益於消費復甦後廣告預算增加的二線企業。

除了了短期內的直接受益者，中期內有望獲得更多政策支持的領域將出現贏家，比如可再生能源、產業升級和人工智慧創新等。較長期而言，我們看好電動車整車廠、電動車電池和可再生能源供應鏈，以及工業自動化和數位化的受益者。