竹聯幫明仁會45歲黃姓男子，與藏身在柬埔寨的詐騙機房合作，以美國著名信評機構「穆迪公司」的名義，誘騙民眾投資，再以假檢警手法剝第二層皮。刑事局偵查第四大隊循線將黃嫌等21人拘提到案，清查至少有21人被騙，損失高達1億多元。警政署長黃明昭30日親赴刑事局主持記者會，檢視查緝成果。

竹聯幫明仁會假冒「穆迪」誆投資 21人被騙上億元

警方查扣到保溫瓶、禮券、筆電等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方發現，今年中旬有被害人接獲「台」灣桃園地方檢「查」署為名的公文，要求穆迪投資公司投資人辦理資金提領、繳納保證金等，文末還附上偽造粗糙關防，桃園地檢署檢察官許致維指揮刑事局偵查第四大隊、新北市汐止分局、北市信義分局組成專案小組共同偵辦。

警方調查，該詐團從去年10月起，假借穆迪公司名義進行假投資詐騙，清查共有21人被害，財損金額高達上億元，其中，桃園一名家庭主婦損失548萬元最多。歹徒再偽造桃檢公函，要求被害人辦理資金提領時，為證明資金合法，必須再繳納15％保證金，造成被害人二次上當受騙。

黃嫌在台成立人頭投顧公司，以一人分飾多角的方式，從事假投資詐騙，並透過簡訊商發送投資簡訊及製作講稿吸引被害人加入投顧群組，同時寄送印有「Moody's」字樣的保溫杯及SOGO禮卷取信被害人。此外，還在網路張貼高薪博弈徵才廣告，仲介8人赴柬埔寨加入詐團。

專案小組陸續將黃嫌等21嫌緝捕到案，其中，黃嫌及另名徐姓男子檢方聲請羈押獲准，查扣作案手機30支、保溫瓶、禮卷、存摺、電腦主機及筆電等贓證物，全案依組織、詐欺、洗錢及人口販運等罪嫌移送法辦。