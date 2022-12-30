大陸華陽海洋研究中心理事長、中國—東南亞南海研究中心理事會主席、中國南海研究院創始院長吳士存30日在大陸《環球時報》撰文指出，歲末年初，一度相對平靜的南海形勢又開始出現一些令人不安的跡象。這其中既有美國因素在作祟，同時也是少數域內國家以單邊行動謀求既得利益最大化使然。在2022年南海形勢趨穩向好的態勢未發生顛覆性變化情況下，展望2023年及未來一段時期，南海形勢的發展和演變將主要圍繞「三條主線」和「三個領域」展開。

吳士存稱，三條主線，一是美方圍繞南海地緣政治利益爭奪而對中國進行的挑釁隨著時間推移還會有所加劇。南海是美國通過「投資、結盟和競爭手段塑造中國周邊環境」和「以模組化的盟友體系應對中國挑戰」的優先方向。因此，拜登政府不會因為俄烏衝突、台海及朝鮮半島局勢的演變而減少在南海的戰略投入或放鬆利用南海問題牽制中國。

二是中國面對聲索國「侵權」進行的「反侵權」仍會持續。受美國的南海政策鼓動、「南海行為準則」（「準則」）磋商視窗期縮短、中國南海維權能力提升等因素疊加影響，聲索國以「固權、索權」為特徵的單邊行動會時有發生，聲索國與中國之間圍繞「單邊行動」與「反單邊行動」的外交、法律及安全博弈也將繼續成為影響南海形勢的一個重要因素。

三是日本、澳洲、英國等國在美國主導的各類雙邊和多邊機制中，從外交和軍事層面介入南海事務或擴大在南海的軍事存在，將是攪動南海形勢的又一重要變數。

吳士存表示，從各方的利益關切和聚焦的問題來看，博弈和較量主要集中在法律、規則和合作三大領域。

第一，在法律領域，中國面臨的挑戰主要是域內外國家以立法、軍事行動、外交聲明、刻意援引和背書等方式坐實所謂菲律賓南海仲裁案裁決。同時馬來西亞向聯合國大陸棚界限委員會提交的南海北部200海里外大陸棚畫界申請，還存在被審議的風險。而所謂仲裁裁決的「溢出效應」「連鎖反應」以及個別聲索國可能提起新的仲裁，對南海法律鬥爭無疑將是火上澆油。

第二，以爭奪規則制定主導權和實現利益最大化為目的的規則領域較量，將伴隨「準則」磋商的推進而漸趨激烈。這些矛盾既有中國與東協國家間的，也有中美之間甚至美國與東協國家間的。

第三，《南海各方行為宣言》（「宣言」）架構下的海上合作也將不可避免地成為新形勢下各利益攸關方博弈的焦點。選擇合作還是採取「單邊行動」，合作以「什麼方式」在「哪片海域」進行，「適用哪些法律和規則」「是雙邊還是多邊」等等，這些都可能是未來困擾中國與東協國家落實《宣言》、推進海上合作的問題。

另外，中美南海博弈加劇和美國「印太戰略」陣營化趨勢可能導致個別東協國家在南海問題上的投機傾向變強。拜登政府上台以來從政治、外交、經濟和安全等領域加大對東協施加影響的力度，繼續試圖把東協納入由其主導、排斥中國的各種多邊機制。這從2022年5月在華盛頓召開的美國—東協特別峰會發表的聯合聲明、在東京召開的「四邊機制」峰會期間推出的「印太經濟架構」和「印太海域態勢感知夥伴關係計畫」便可略見一斑。

面對上述挑戰和明年南海形勢可能出現的風險點，中國該怎麼辦？吳士存認為，延續南海形勢趨穩向好勢頭、防止出現顛覆性變化、防範外部勢力介入引發南海生亂的有效措施和可行路徑，是秉持共建「海洋命運共同體」和「南海共同家園」的理念，借鑒其他地區如地中海、裏海、加勒比海沿岸國合作與治理的成功經驗，以危機管控、海上務實合作、「準則」磋商和秩序構建為抓手，促進實現南海長治久安和將南海建設成「和平、友誼、合作之海」的長遠目標。

針對美國在南海造成的軍事化壓力，中國應在整合海上力量、提升南海方向防衛和威懾力的同時，將建立中美之間具有約束力的危機管控機制提上議事日程。針對聲索國以爭議地區油氣開發和所控島礁擴建為主要形式的侵權行為，中國應以南海和平穩定大局為考量，從政治、外交、海上行動和「對等反制」等多個維度進行綜合施策，以阻止可能產生「連鎖反應」的單邊行動。

就海上合作而言，從目前中國與南海沿岸國的互信水準和利益關切的實際來看，可遵循「先雙邊後多邊」「從非敏感到低敏感」的合作原則，現階段可以做也能夠做的合作事項包括塑膠垃圾治理、保護漁業資源和應對氣候變化等。例如，最近菲律賓國家安全顧問卡洛斯在接受媒體採訪時就表示，南海沿岸國應該協商制定一個「漁業協定」，根據協定，所有國家都可以共同宣布休漁期。事實上，中菲兩國已經在漁業合作、海上執法和共同開發等領域取得一系列的早期收穫和視覺化成果。根據菲方對外公布的消息，菲律賓總統小馬可仕將於2023年1月初訪問中國。有理由期待，小馬可仕總統訪中必然助推中菲關係提質升級和海上合作再上新台階。

在「準則」磋商方面，中國與東協國家應在「凝聚共識、彌合分歧」的前提下「量力而行、順勢而為」，對案文磋商第二、第三輪審讀可能出現的矛盾和分歧應有充分估計，「能快則快、該慢就慢」，避免出現「夾生飯」。另外，還應採取「成本疊加」「一國一策」「堤內損失堤外補」等綜合措施，牽制日本等域外國家旨在破壞南海和平穩定的故意攪局行為。