小甜甜（張可昀）和宋逸民所屬教會因為理念不合退出，未料卻反遭指控私生活有狀況，引發軒然大波，此舉讓知名作家苦苓質疑「私生活為什麼要受到公開批判」，怒斥根本是「中世紀焚燒女巫」的行為。

對於小甜甜遭教會指控私生活有狀況，作家苦苓提出5大疑點，他先是指出「私生活」為什麼要受到公開批判?再者私生活會被得知，出自於教徒對教會的信任，那又為何遭到出賣？坦言若真有問題，不是應該要交由神來評斷，為何反倒是有人擅自代言，而且不僅未伸出援手相助，反倒是將人無情逐出教會，綜合上述種種行為，讓他不滿怒斥：「這種有如中世紀焚燒女巫的偏執與封建，為什麼還能在這個時代容身」。

對此，網友紛紛留言：「只是個賣贖罪券的地方罷了」、「信仰還要檢討私生活或是有沒有病?病了才更需要心靈的支持力量不是嗎」、「一般關心到私生活的宗教行為，就會讓人感覺怪怪的」、「公開說教會人員私生活有問題，且選擇付諸媒體，在當事人沒有同意下，確實必須譴責及檢思」。

小甜甜日前被爆婚變後，又傳出老公不但不幫忙育兒，還跟她借錢放話「妳有義務養我」，甚至被家暴要去醫院驗傷遭教會阻擋，甚至遭質問「他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次」，面對一切傳聞，小甜甜經紀人低調表示，「感謝關心，目前我們都不再回應了，感謝」。