白宮宣布美國總統拜登已在周四簽署規模達1.66兆美元的重大年度支出法案。該法案將為美國政府在2023財政年度的營運提供資金。

美國國會在上周通過這項這個4,000多頁的《2023財政年度綜合撥款法案》（ConsolidatedAppropriations Act, FY2023），目前在加勒比海聖克魯斯島（St. Croix）度假的拜登簽署了這項法案，以完成立法工作。

該聯邦年度支出法案包括創下歷史新高的8580億美元國防支出、對烏克蘭提供約449億美元緊急援助、對殘疾學生提供更多援助、擴大對維護勞權的撥款、提供更多職訓資源，以及為美國家庭、退伍軍人和逃離家暴者提供更多負擔得起的住房。

此外，該法案也為提供台灣20億美元軍事貸款與建立學人計畫編列預算，將為美國經貿與安保官員來台學習交流兩年，以及為推動美台軍事訓練計畫提供資金。

不過這項年度支出尚未納入2023財年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act,NDAA）所授權的另一項重大友台措施，即在未來5年內提供台灣最多100億美元的無償軍援。