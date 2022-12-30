在大型科技網路族群上漲拉抬下，恆生指數在30日封關當日表現亮眼，盤中一度突破2萬大關，目前在19,913.87點，漲172.73點或0.87%。國企指數在6,746.28點，漲50.71點或0.76%。

重量級個股中，阿里巴巴漲2%，美團、京東以及快手都漲逾2.5%，小米漲1.6%，騰訊漲1.1%來到339港元，嗶哩嗶哩也漲4.1%。金融族群內的友邦保險與建設銀行都漲1.2%，港交所漲1.5%，匯豐控股也漲0.8%。

新能源汽車類股普遍走高，理想汽車上漲超過3%，小鵬汽車漲逾2%，蔚來也漲0.5%。同時，體育用品主要族群也上揚，李寧、特步都漲3%，安踏也上漲2%。

在中國大陸經濟趨緩以及全球需求全面降溫下，繼10月下滑10.4%後，香港11月出口較去年同期大減24.1%，跌幅創1954年以來最大之外，更是比市場預估減少16.2%還要多很多。