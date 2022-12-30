高雄市大寮區29日晚間發生槍擊案，造成一死一傷的悲劇，30日高雄市長陳其邁出席七賢安居動土典禮時表示，警方已掌握特定對象，也已下令警方在追捕過程中可大膽使用警械；面對高雄槍案頻傳，陳其邁也希望大家給予基層同仁鼓勵，並會落實治安問題。

陳其邁表示，警方目前已經掌握特定對象，正全力緝凶中，且已下令警方務必在最短的時間內逮捕凶嫌，相關細節將由警察局說明；陳其邁也要求警方在逮捕兇嫌過程中，能注意自身安全，支持大膽使用警械。

對於高雄槍擊案不斷，陳其邁表示，高雄警方都在相當短的時間內破案，警察同仁冒著生命危險出生入死，應當給予鼓勵；但是打擊犯罪和維護治安、掃槍掃毒，高雄市都持續在進行，務必全力壓制歹徒，並加強落實相關工作。

雖然槍擊案在跨年夜前讓高雄不安寧，但陳其邁也不忘宣傳31日的跨年晚會，稱此次是台灣CP值最高的跨年晚會，且高雄天氣不向北部冷颼颼又得淋雨，所以歡迎大家到高雄跨年。

陳其邁也表示，有梨泰院踩踏事件作為前車之鑑，希望民眾在進場與散場時能夠聽從相關的動線安排與指揮，遵守規範及注意安全。