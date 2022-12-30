現代人習慣以保健食品補足日常飲食欠缺的營養，營養師宋明樺表示，曾有一名男子每天吃8顆維他命C，相當於8000亳克的量，想藉此改善蕁麻疹，長時間服用發現沒有幫助就停止攝取，那天之後開始掉髮、牙齦出血、指甲斷裂等，她提醒保健品不是愈多愈好，以維他命C來說，100至200毫克是身體吸收率最好的，一天最多攝取量為2000毫克。

宋明樺近日於談話性節目《醫師好辣》指出，衛福部建議成人一天攝取的維他命C為100至2000毫克，當身體超過攝取量，吸收就會愈差，100至200毫克是吸收最好的。她說，一名患有蕁麻疹的男子，聽同事說補充維他命C可改善蕁麻疹，每天吃一顆劑量1000毫克的維他命C，一天服用8顆，劑量高達8000毫克。

宋明樺表示，男子長時間吃覺得每天要吞這麼多顆維他命C很痛苦，加上對蕁麻疹沒有幫助就停止攝取，沒想到開始出現落髮、牙齦出血、指甲斷裂等狀況，嚇得他趕緊就醫。宋明樺說，這種狀況在醫學上稱為維他命C戒斷症，也就是當身體長時間處於泡在維生素C的狀態下，一下子突然中斷，身體會覺得處於缺乏狀態，即便後來吃的量有達到100至2000豪克，但因長時間大量補充，忽然減少或停止補充，身體會誤判。

宋明樺說，坊間賣的維他命C有100毫克、300毫克，甚至到1000亳克，建議服用前還是要看一下劑量。一般來說水溶性的保健品比較不會有立即性中毒問題，但長時間大劑量服用，要停止攝取應慢慢減量，讓身體去適應，才不會像男子一樣出現落髮、牙齦出血、指甲斷裂等狀況。