今年農曆春節長達10天連假，根據醫師觀察，今年有不少民眾趁著長假進行醫美整形，為了可以有充分的修護期，但假期中充斥誘人的美食、娛樂，很容易讓人誤踩地雷，若沒好好留意，恐怕花了大把鈔票又減損效果。

整形外科醫師陳建鼎提醒，以微整形保養光電雷射類醫美來說，肌膚在接受治療後，皮膚受到輕重不一的破壞，變得較薄也較脆弱，此時一定要強化保濕與防曬，忌烈日下曝曬、吸收大量紫外線。

至於注射型的保養，無論是接受肉毒桿菌素、玻尿酸注射或埋線，陳建鼎提醒，7天內不要在高溫場所久待，例如泡溫泉、三溫暖等，也暫時不可接受臉部按摩或進行太激烈的運動。

如果是醫美整形手術，該注意的事項就更多了！陳建鼎提醒醫美術後修護「三要三不要」關鍵：「要」遵守醫囑與術後注意事項，定期回診；「要」生活規律、勿熬夜，讓身體好好休息，幫助傷口復原；「要」就醫，若有異狀切勿拖宕，應儘速就醫；「不要」在溫度過熱處久待，泡湯、洗三溫暖需先經醫師同意；「不要」抽煙喝酒，避免尼古丁、酒精等干擾術後修護；「不要」過度激烈運動，保持傷口疤痕穩定。

陳建鼎進一步說明，術後不僅要多休養，更要謹遵醫師指示，並隨時注意傷口情況、定時換藥加快修復，並且減少手部接觸，保持傷口清潔衛生；若血腫遲未消退或已出現感染發炎跡象，務必盡早回診處理或就近至醫療院所就診，否則有嚴重併發症的風險，也容易影響術後成效。術後照護不可不慎，照顧不全或一時疏忽，都可能導致修復期延長或花費額外金錢、時間、氣力等成本。

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