美股在科技股逢低買盤力撐下，尾盤漲幅擴大，其中特斯拉更是狂飆8%，四大指數收漲。今為2022年最後一個交易日，台股封關日氣勢如虹，指數一度大漲160點，最高衝上14248點，10點過後漲幅稍有收斂，電子權值股強勢穩盤，軍工、不銹鋼族群吸金。回溯歷史經驗，封關日收紅機率高，因此，今日應可偏多看待台股表現。

電子權值股今集體動起來，漲幅集中在半導體類股，台積電ADR大漲逾4%，帶動台積電(2330)今開高大漲逾2%，一度貢獻台股逾80點，其後漲幅收斂至1.5%左右，於10日線附近震盪，聯電(2303)、聯發科(2454)開高後略顯震盪，漲幅均在1%以內，日月光控股(3711)持穩小漲。股王大立光(3008)、股后信驊(5274)平盤震盪，鴻海(2317)亦小漲震盪。

非電子股部分，鎳價創下近半個月新高，不鏽鋼族群搶鏡，運錩(2069)、燁興(2007)盤中勁揚，海光(2038)、佳大(2033)跟漲。在兵役延長以及美國國防授權法議題帶動下，軍工概念掀起反彈攻勢，八貫(1342)強漲逾8%，精剛(1584)、寶一(8222)漲幅介於2.9%~3%。

長榮(2603)年終放榜，最基本發放45個月，再度突破去年的40個月，績效好的員工最高還能領到52個月，盤中股價上揚1.5%，帶動陽明(2609)、萬海(2615)均有1%以上漲幅。

另外，生技族群消息紛陳，基亞(3176)、高端疫苗(6547)遭指涉內線、 非常規交易，股價聯袂重挫；痛失董座的浩鼎(4174)跌幅一度達2.5%，日前狂飆的製藥族群持續回檔，松瑞藥(4167)、中化(1701)、生達(1720)全面壓低整理。

分析師表示，美就業數據顯示就業市場仍有韌性，公債殖利率下滑，帶動科技股大反彈，連帶台股夜盤有好表現，有利台股本年度最後一天交易日走勢，台股今封關確實也一度衝高逾160點，只是目前大盤探底風險尚未完全解除，短線技術面偏弱，加上年節效應不利動能，短多仍優先聚焦利多題材發酵以及技術面強勢個股的表現。