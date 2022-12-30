臺北市立國樂團自2017年起推出「TCO劇院」，以1年歌劇、1年音樂劇規畫，依序推出全新製作音樂劇《大畫昭君～觀落雁》，即將於2023年1月6至8日在臺北市中山堂首演。這是北市國邀請全民大劇團攜手合作中國四大美人系列的第3部古裝音樂劇作品，以古典體裁的故事內容加上現場音樂演奏，希望讓喜愛觀賞藝文表演的觀眾接觸國樂、認識國樂，進而喜愛國樂，也從文本中激發新的文創能量。

卡司一流 陣容堅強

《大畫昭君～觀落雁》由指揮家吳瑞呈執棒、臺北市立國樂團演奏，知名作家張大春作詞、執導多部暢銷劇作的謝念祖編導、榮獲多座金曲獎的李哲藝作曲；資深音樂人黃大煒、全方位藝人孫協志、歌手跨界演員方宥心、美聲唱將羅美玲，資深舞台劇演員周明宇、林斌、呂紹齊、小演員胖球同台演出。

《大畫昭君～觀落雁》由指揮家吳瑞呈執棒、臺北市立國樂團演奏，以古典體裁的故事內容加上現場音樂演奏，希望讓喜愛觀賞藝文表演的觀眾接觸、認識、進而喜愛國樂。(圖／臺北市立國樂團提供)

劇情一開展，匈奴的國度，大單于一行人浩浩蕩蕩出門迎親，但大家臉上沒有絲毫喜悅，尤其大單于正努力的灌醉自己，因為看到畫像，漢朝派了「醜女」來和親，沒想到來的卻是大美人王昭君，究竟畫師毛延壽動什麼手腳？而來到大漠的王昭君，除了從家鄉帶來的琵琶相伴，就是靠著一幅幅的畫，當她看著這些畫，心中所想的，更是那個人⋯⋯。

編導謝念祖強調，這次劇本討論甚久，為了讓劇情與當代有所連結，於是設計嬪妃若想要被皇帝臨幸，就需要「設法」讓自己的畫像好看一點，因此賄賂畫師在西漢是很常見的潛規則。這次劇情特別安排把收賄畫圖的行為，比喻為現代「網路哏圖」的製作，而毛延壽就成為中國史上「哏圖」的鼻祖。

孫協志與方宥心大談遠距離戀愛

這次的演出卡司陣容堅強，影視一哥孫協志這次演出男主角毛延壽，將歷史最大惡人變身為癡情才子，王昭君則由方宥心擔任，多首對唱曲風俏皮又暖甜。

謝念祖表示，歷史音樂劇向來是觀眾叫好的作品，但因為離現代太遠，因此每次首演觀眾都會卻步，加上歌詞由大春老師親自填寫，難度更上一層樓，但也讓這齣音樂劇反覆咀嚼，更有餘韻，歡迎大家一起坐上音樂時光機，感受這齣國樂音樂劇的幽默與浪漫。

指揮吳瑞呈表示，這齣音樂劇既參考歷史，又逆寫歷史的故事情節，加上與現代形式國樂團合作，可說是傳統與創新的最佳展現。音樂上除了可以聽到作曲家李哲藝對劇情、歌詞文字與意境、歌曲旋律與音樂鋪排，也可以聽見國樂團在個別樂器及整體樂團的發揮，歡迎大家齊聚一堂，感受這份從古文新編的音樂饗宴。

《大畫昭君～觀落雁》演出卡司陣容堅強，影視一哥孫協志演出男主角毛延壽，將歷史最大惡人變身為癡情才子，王昭君則由方宥心擔任，多首對唱曲風俏皮又暖甜。 (圖／臺北市立國樂團提供)

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