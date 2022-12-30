股票上櫃的高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，士林地檢署比對金管會提供交易分析意見書等事證後，29日兵分16路搜索、約談基亞公司董事長張世忠等18人，台北市長蔣萬安今表示，當時衛福部也沒清楚說明高端採購疑雲，包括當時總統、院長都出來力挺，希望相關單位勿枉勿縱，清楚跟全國民眾交代。

士林地檢署經調查發現，高端公司自2020年2月至2021年7月間，陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易嫌疑，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端股票，因偵辦時機已成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

蔣萬安今上午前往聯合醫院和平院區視察，會前受訪談及高端疑似內線交易遭搜索，蔣萬安表示，高端從研發到製造過程透過很多特定訊息釋放，造成股價劇烈波動，也造成內線交易的疑慮，當時衛福部也沒有清楚說明採購疑雲，包括當時總統、院長都出來力挺。

蔣萬安再說，其實士林地檢署在去年6月就組成專案小組，而金管會也送交9次相關資料，但這一年半檢方都沒有動作，直至昨天才兵分16路搜索。

蔣萬安強調，從去年開始他就不斷提醒以及檢驗高端，為民眾把關，接下來全國民眾都在關注這個事情，希望相關單位勿枉勿縱，清楚跟全國民眾交代。

台北市蔣萬安高端