日前台中發生公車轉彎疏於注意撞死母嬰的交通慘劇。未料北市昨(29日)晚間7時許，在信義路、基隆路口也傳出公車車禍，造成一名年約40歲男子當場失去生命跡象，送醫搶救後不治的憾事。因死者無身分證件，警方透過指紋比對出是一名吳姓男子，經通知家屬，唯一的親人妹妹趕到警局時向警方表示，已經與哥哥20年沒連繫，想不到再次見面卻天人永隔。

根據調查，因吳男身分無身分證件，警方只好取下指紋比對身分，確認是一名吳姓男子。經聯繫通知，僅聯繫到吳男的妹妹。但吳女到場後，向警方表示，哥長年離家，最後與家人聯繫已經事20年前，沒想到接到哥哥出現的消息，竟然是見最後一面。

這起案件發生在昨天晚間，首都客運一輛226路公車，晚間行經信義路五段接近基隆路口時，疑似撞到一名男性行人，造成男子當場失去生命跡象，救護人員到場緊急將他送至北醫急救。警方則將57歲劉姓公車司機帶回偵辦。

劉姓司機經酒測後並無酒精反應，他表示當時該名男子突然穿越馬路，他看到時已經來不及閃避，目前警方已調閱周邊其他監視器畫面，以釐清意外發生經過與責任。