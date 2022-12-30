有西太后、龐克教母的英國時裝大師薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood），風格大膽前衛，在時尚界影響力舉足輕重，過去也曾獲得由英國皇室頒授的勳章，並於2006年獲封女爵士（Dame），其個人品牌於今（30）日無預警於社交平台宣布薇薇安逝世的消息，享壽81歲，消息曝光後引起一片譁然，不少時尚品牌、人士如Burberry、Jacquemus、女帽商史蒂芬·瓊斯（Stephen Jones）等都留言致意。
薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）投身服裝設計逾五十年，原先是小學老師的她，因熱愛藝術因此對服裝設計和珠寶首飾都很有興趣，在工作閒暇時進行設計工作，其與首任丈夫大衛魏斯伍德（David Westwood）結婚時的婚紗便是自己的作品，此段婚姻結束後，她遇到英國知名龐克搖滾樂團性手槍（The Sex Pistols）的經紀人麥克拉倫（Malcom McLaren），因此與龐克文化結緣，奠定現在深入品牌DNA的龐克元素，並以此延伸出BDSM相關如束縛帶、安全扣針、刀片等元素。
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