台北市長蔣萬安延攬前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任市政顧問，引發議論及藍營內部反彈聲浪。綠營名嘴張宇韶日前撰文稱，前台北市議員羅智強曾要殷瑋在公開場合幫他拿公事包，羅智強今發文澄清並透露殷瑋對這件事的回應，羅強調對造謠名嘴絕不姑息，「我將對他提告」。

張宇韶29日在《Newtalk新聞》撰文稱，羅智強要殷瑋在公開場合幫他拿公事包，對此，羅智強今日在臉書痛斥「胡說八道」。羅智強表示事實很簡單，殷瑋是他推薦給馬英九總統的發言人，他很器重也尊重這位年輕的馬英九發言人，「從未要殷瑋拿過我的公事包，要他拿我公事包根本就是天方夜譚，也不是羅智強的風格，張名嘴是那隻天眼看到我要殷瑋拿公事包？」

羅智強說他從政以來，一直很努力提攜、重用年輕人，2012年馬英九的四位競選發言人都是他推薦的。羅智強也透露，他將文章傳給殷瑋後，殷瑋笑稱這篇文章最大的腦洞是「強哥，認識你的人都知道，你從來就是背著背包到處工作，你根本沒有公事包啊！」

羅智強強調，對這個造謠名嘴絕不姑息，「我將對他提告，要求他公開道歉，並求償10萬元」。