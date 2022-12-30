林姓女子2021年不滿吳姓男室友透過LINE，傳送「用力的往妳子宮裡內射」等不雅簡訊騷擾她，她找親友痛毆吳男打死，最高法院駁回上訴，依傷害致人於死罪將林女及她弟弟、李姓男子等6人，各判處4年到10年等不等刑度，全案定讞。

林女及林男、楊男、李男、劉男、范男，因林女收到住處分租之吳男透過LINE傳送之不雅簡訊，2021年4月6日凌晨1點多，聚集會合，欲將吳男趕離分租處。

林男、范男分持鐵棍、木製球棒毆打吳男至其失去意識，李男遂將其拖出房間重摔在地，並以腳踹方式傷害，吳因此受有外傷性顱骨骨折併硬腦膜下腔出血及蜘蛛膜下腔出血、肺挫傷等傷害。

林女藉詞吳男抓狂、用頭撞壁倒地不起、躺臥血泊等理由，報警處理，送醫急救後，吳男在同月12日治死亡。

一審及二審將毆人的林男依共同犯傷害致人於死罪判刑10年，教唆的林女判判7年4月，李男判刑7年10月，楊男判刑7年2月，范男判刑9年6月，劉男共同犯傷害罪判刑4年，上訴後，最高法院駁回確定。