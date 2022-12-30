pretty passes ➡️ powerful slams pic.twitter.com/nscukXVnZl — Boston Celtics (@celtics) December 30, 2022

這次塞爾提克「雙探花」表現完全壓過了快艇「雙星」！塔圖30日貢獻29分、11籃板，傑倫布朗也拿29分、7籃板，攜手幫助塞爾提克最後以116比110力挫快艇，勇奪4連勝，目前26勝10敗繼續穩居東區龍頭，更領先東區第2籃網2.5場勝差。

塞爾提克「雙探花」塔圖、傑倫布朗上半場就火力全開，塔圖半場轟下20分，布朗也拿15分，反觀快艇「雙星」里歐納德、保羅喬治卻只有里歐納德發揮正常，半場攻下15分，喬治明顯手感欠佳，也讓快艇打完上半場以49比60落後。

快艇第3節馬上打出18比7小高潮追平比數，甚至一度超前，不過隨後塞爾提克靠著懷特、史馬特、葛蘭特威廉斯等人火力重新擴大領先到10分，儘管快艇打到讀秒階段一度縮小差距到3分，幸好「雙探花」4罰3中穩穩帶走勝利。

塞爾提克除了「雙探花」攜手攻下58分，史馬特也有17分、9助攻，懷特15分，羅伯特威廉斯12分、6籃板；保羅喬治、里歐納德各替快艇拿下24分，鮑威爾19分，祖巴茲13分、11籃板，馬可斯莫里斯12分，快艇2連勝喊卡，排名仍居西區第4。