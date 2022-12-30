九合一大選雖然落幕，當選人也已就職，高雄橋頭地檢署避免選舉公平基石遭受侵蝕，仍持續查賄，查獲高雄市原住民自治區代表選舉，桃源區第1選舉余姓代表當選人與女友涉嫌以1000元至2000元不等金額買票，因而順利當選，檢警調傳喚涉案人，訊後分別以余男5萬元、簡女3萬元交保，檢方另向橋頭地院對余提起當選無效之訴。

檢方表示，被告余男為高雄市桃源區第1選區山地原住民區民代表選舉梅山里、拉芙蘭里、復興里、勤和里、桃源里、高中里等6里候選人，其以無黨籍身分參選，同選區有10人參選，需選出5席區代，選情激烈。

余男簡姓女友為讓余能在激烈選戰中脫穎而出，共同對於有投票權之人賄賂現金，於九合一大選11月26投票日當日或前一周，在簡女開設的商店，以每票新台幣1000至2000元不等現金，交付有投票權之鄭姓選民等7人，請求選民投票支持。

開票結果被告余男順利當選桃源區第1選區區代，檢方認被告余男及簡女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌，為徹底杜絕賄選，避免選舉公平基石遭受侵蝕，昨日已向橋頭地方法院提起被告余男當選無效之訴，這也是橋檢提出第6件當選無效之訴案件。