作家吳淡如曾在日本投資房地產，買下北海道小樽的一間房子。豈料，房子內部竟遭到當地拆除公司誤拆，如今一年過去，吳淡如透露當時拆除業者想賠錢和解，當下拒絕未接受，而今結局曝光，讓她不禁感嘆：「這算是因禍得福吧！」

吳淡如昨(29)日在臉書發文自揭北海道買房糾紛，「一年前，因日本朋友移民離開，我以80萬日幣的價格接下。」豈料，有一個當地的拆除公司「拆錯房子」，自首後給她三個方案，其一是讓他繼續拆下去，我們公司付錢；其二是接受拆除業者賠和解金30萬日幣；其三是向警察局提出被害報案。

吳淡如提到當時3個選項都沒選，如今事隔一年多，拆除公司的保險金額70萬日幣匯入，等於那間房子她僅花了10萬日幣(約新台幣2萬多元)，此外也指出小樽的房價近期上漲不少，如果賣得出去的話，成交價大約1200萬日幣。讓她不禁感嘆：「所以這個叫做因禍得福吧。」並感謝那位拆錯的拆除業者還有他的保險公司，還大讚日本人誠實的美德。

吳淡如曬出房子照片和保險金匯款明細。(圖／翻攝自吳淡如臉書)

然而，吳淡如在文末也警告網友，「最近日幣便宜，很多北海道的房子被甜言蜜語包裝了一遍，讓人未發覺居民慢慢移出的事實，未來前景恐有變數。」更自曝朋友經歷：「大雪壓壞朋友房子的煙囪，讓其掉下來，整修這個煙囪可能比房屋的現值還貴。」呼籲網友們在投資前須三思而後行。