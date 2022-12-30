【愛傳媒Jack Dai專欄】「做自己就好。」我常跟朋友與生意夥伴這麼說，但這句話有悖論：

「我們年少時都是靠模仿別人來形塑自己。」

因為感動與迷戀日漫而裝成日漫熱血咖，直到自己揮灑青春後真的貼近漫畫橋段裡的熱血咖；因為覺得帥氣、好把妹而裝個搖滾咖，直到相信自己真的是搖滾咖；因為覺得潮且不流俗而裝個嘻哈咖，直到自己講話都開始魯莽且押韻地像個嘻哈咖；因為覺得獨特、自得而當個文青，直到自己從穿著、言語、生活型態與愛好都像個文青……族繁不及備載。

裝，是模仿；模仿，是形塑；形塑，是未來的自己：我們是這樣成為現在的我們。

「做自己就好」其實暗含著社會裡難以直言的本質層面：

明明我們是這樣長大的，明明模仿是最高效的學習方式，明明改變可以帶來更好的效應，明明我們都知道改正缺點會成為更好的自己……

但是啊，社會是一種力求穩定、不斷墊高改變成本的結構，進入社會後的我們，裝（模仿）的成本劇增、效應下降，我們依然在裝，只是幅度越來越小、選擇越來越謹慎，因為改變的成本越來越高、做自己的心理成本越來越低。

非常不浪漫。

如果可以，我們做自己就好。如果可以，我們理解、包容別人在做什麼樣的自己就好。如果可以，我們可以偶爾再裝一下，好讓自己回味青春年少的熱情。

成為大人後，做自己很不容易的，連心安理得地去裝模作樣的權利都失去了，你說是嗎？

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者提供。

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