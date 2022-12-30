晶圓代工龍頭台積電(2330)宣布3奈米製程量產、晶圓十八廠八期上梁擴產，董事長劉德音預告全球研發中心將於明年第二季於竹科開幕，準備中的2奈米廠將分別落腳竹科及中科，共計六期工程均依計畫進展中，以持續投資深耕台灣破除「去台化」流言。

而美股周四在科技股獲逢低敲進下，四大指數全數勁揚，台積電ADR大漲4.02％、收於76美元，激勵今（30）日股價止跌、開高回升2.35％至456.5元，早盤維持逾1.5％穩健漲幅。三大法人本周迄今賣超台積電達2萬2697張，以外資賣超達2萬1811張最多。

劉德音表示，台積電3奈米製程良率已和5奈米量產同期良率相當，也與客戶開發新產品並開始大量生產。相較於5奈米製程，台積電3奈米製程邏輯密度增加約60％，在同樣速度下功耗降低30～35％，目前市場對台積電3奈米製程的需求非常強勁。

劉德音指出，台積電3奈米製程將大量應用在未來頂尖科技產品中，包括超級電腦、雲端、數據中心、高速網路及包括AR/VR等行動裝置。他表示，3奈米製程量產後每年帶來的營收都會高於5奈米同期，據統計將在量產5年內，締造1.5兆美元的終端產品價值。

劉德音認為，未來十年將是半導體產業在整體電子產業價值鏈中快速成長的時代，台灣必定在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色。台積電將不斷強化客戶服務，並加速公司與半導體研發，以繼續保持技術領先，同時將深耕台灣、持續投資，並與環境共榮。

投顧法人表示，台積電3奈米製程原訂明年上半年量產，進度符合預期。3奈米原有英特爾（Intel）與蘋果（Apple）2家客戶，但因英特爾產品進度延後，目前僅蘋果1家採用。隨著台積電先進製程推進，將有助拉升整體平均售價（ASP）。

而台積電股價近期隨美股回檔，回落至季線442元附近、低於「巴菲特防線」的450～460元。投顧法人指出，總裁魏哲家10、11月分別加碼台積電持股200張，以11月時低點378.5元、最高498元，平均438.25元來看，目前股價相差不遠。

而台積電預計明年1月12日召開法說會，投顧法人指出，法說後市場對2023年全年展望將更清晰。雖然市場目前對首季營收預期將調降至季減雙位數、第二季可能持續季減、且年增率轉負，但半導體低點在此、股價將會提前反應。

投顧法人認為，台積電股價10月低點下探370元的27月低點，已反應市場對明年每股盈餘降至30元的最悲觀預期。因此，只要法說後市場對明年每股盈餘預期未下修至低於30元，股價已反應基本面轉弱利空，維持「買進」評等、目標價650元。