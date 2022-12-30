億光(2393)與中電(1611)(中國電器股份有限公司)關於台灣智慧財產及商業法院之專利訴訟，億光撤回對該公司之專利訴訟。

億光重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。