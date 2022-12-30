衛福部國健署委託台灣家醫學會、台灣流行病學會辦理「戒菸治療管理中心」，主持人賴志冠醫師涉嫌自2016至2018年透過假發票、假人頭薪資方式詐領侵吞菸捐款項464萬多元，並挪為私用，另國健署技正黃國賓在驗收審核不實，圖利詐領。台北地檢署30日依圖利、公益侵占、偽造文書等罪起訴黃國賓、賴志冠及該中心員工、廠商15人。

起訴指出，國健署辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」採購案，設立「戒菸治療管理中心」，該中心於2016、2017年間以台灣家醫學會、台灣流行病學會名義，向國健署承攬戒菸查核計畫。

結果戒菸治療管理中心協同主持人賴志冠及員工，找人頭虛報薪資，在2017年、2018年度詐領105萬多元，送交台灣家醫學會、台灣流行病學會核銷，作為賴私人出國參加與戒菸查核計畫無關的醫學會議所需機票、飯店住宿費用、中心主持人薪資、翻譯費等用途。

另賴志冠找來多家廠商，以假交易開立不實發票核銷，於2016年至2018年分別詐領侵占15萬元、86萬多元、257萬多元，用以支付賴私人出國參加與戒菸查核計畫無關的醫學會議所需機票、飯店住宿費用、中心主持人薪資、翻譯費等用途。

國健署健康教育及菸害防制組二科技正黃國賓，2017年12月21日前往該中心實地驗收時，明知該中心未依計畫規定完成資訊系統新增專業審查、查核結果及電腦審查等功能均未完備，依法應通知限期改善、重作等作為，卻在驗收報告予以通過，讓國健署核發該中心30萬元，涉嫌圖利。