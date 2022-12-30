台中市警局交通警察大隊提醒民眾下載「台中交通網APP」，即時掌握道路即時路況、停車資訊。（台中市警局交通警察大隊提供／陳淑芬台中傳真）

2023年元旦假期明起一連三天，台中市警局交通警察大隊今天呼籲，民眾返鄉、旅遊及參加跨年、元旦等活動多利用大眾運輸系統，若自行駕車可下載「台中交通網APP」，即時掌握道路即時路況、停車資訊，避免塞車影響旅途興致。

台中市明天將在山、海、屯及城區共舉辦4場跨年晚會，交通警察大隊表示，中央公園「2023閃耀台中跨年夜」活動，明天下午3點至凌晨2點，執行部分路段管制；后里區麗寶樂園「2023麗寶跨年演唱會」，預估明天國道1號后里交流道周邊將湧現車潮。

交通警察大隊指出，為維護連續假期間交通安全順暢，市警局針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，規劃員警、義交指揮疏導交通尖峰時段車流，民眾如行經壅塞路段，請配合現場人員交通指揮，以維交通安全及秩序。

交通警察大隊呼籲民眾，連假期間返鄉、旅遊及參加慶祝活動利用大眾運輸系統乘載，若自行駕車可下載「台中交通網APP」，掌握市區道路即時路況，也可查詢附近停車資訊。