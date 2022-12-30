內政部長代理部長花敬群日前在國民黨立委李貴敏質詢資安問題時，大酸他「講空話」，並一度離開備詢台，挨批態度不妥，對此，台北市議員王世堅直言，這在我們台北市議會早就被轟出去，並嗆「我會丟一根粉筆，請他畫一個圈圈在那裡罰站」。

王世堅30日陪同台北市第三選區立委補選民進黨候選人吳怡農赴松江市場掃街拜票，被問到民進黨敗選檢討沒提到蘇院長跟蔡總統，民進黨立委高嘉瑜說希望可團進團出，對此，王世堅表示，民主政治就是責任政治，11月26日我們選輸了，責任政治負責的最高首長就應該下台負責。

王世堅也說，這講過太多次，他畢竟在台北市議會，管不到行政院的事情，所以力推吳怡農，希望他把民間的聲音，帶到行政院去。

而花敬群面對李貴敏質詢時，一度退出備詢台一事，吳怡農表示，我不清楚他為何退出；王世堅則批，這在我們台北市議會早就被轟出去了，至於對上花敬群會怎麼應答，王世堅則嗆，「我會丟一根粉筆，請他畫一個圈圈在那裡罰站」。