韓國統計局30日公布12月消費者物價指數（CPI），跟11月一樣維持在年增5％不變符合外界預期，持續處在11月所創的七個月低點水準。主要是能源價格走低，和經濟成長放緩而降低物價上漲壓力。

12月CPI跟前一個月相較為月增0.2％，高於11月的月跌0.1％。

就2022年全年通膨率來看，平均每月年增5.1％，明顯高於去年的平均年增2.5％，創1998年來最高均值。

韓國7月通膨率年增6.3％創近24年來最大增幅，讓韓國央行進一步升息來對抗通膨，其10月升息2碼後，11月升息幅度縮小至1碼至3.25％。

雖然通膨率自7月以來有往下降趨勢，但央行表示還需要升息一段時間來繼續抑制通膨，因為目前通膨壓力僅逐步下降，但短期內的通膨走向仍極不明朗。

在統計局公布最新CPI數據後，央行預期明年初的通膨年增幅度會維持在5％附近，期間存在上升或下降的各種可能性。