民進黨新北市黨部主委何博文為爭取立委職務，宣布不爭取連任議員，交棒服務處主任黃淑君，黃淑君也順利接棒當選本屆新北市議員，未料29日卻傳出黃淑君的林姓樁腳、高姓及羅姓友人等人，為支持她當選，選前招待選區市民宴飲，涉嫌賄選遭檢調約談，林訊後遭聲押、高、羅交保。據了解，檢調今將以證人身分約詢黃淑君到案說明，黃淑君電話未接，尚無法得知回應。

檢調調查，林、高及羅男等人，為支持黃淑君當選，於11月間，在新北市板橋區銀鳳樓餐廳，席開3桌，免費招待其所屬選區有投票權的新北市板橋區國中小家長會長及板橋地區人士，以影響有投票權人意願的不正利益，尋求與會者投票支持。據悉，黃淑君當天也在場。

新北地檢署黑金組檢察官許宏緯29日指揮法務部調查局新北市調查處，搜索林、高及羅等人住處共3個地點，並通知10名證人到案說明。

檢察官訊後，認林姓樁腳違反選舉罷免法對於有投票權之人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串證人之虞，而向法院聲請羈押，高及羅男尚無羈押必要，分別以10萬元及3萬元交保。