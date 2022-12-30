台東地方檢察署今天對6人提起當選無效之訴，台東地檢署主任檢察官陳筱茜指出，1位村長當選人、5位鄉民代表當選人分別涉幽靈人口、現金買票等不法選舉行為，檢警調廉秉持「沒有底線、沒有上限、沒有時限」原則持續辦案。

台東地檢表示，長濱鄉忠勇村長黃姓當選人的女友、姑丈及其他親友涉嫌在今年3月至4月間，以虛偽遷徙戶籍方式，遷入長濱鄉忠勇村，進而取得投票權而投票，使其順利當選。

卑南鄉第1選區鄉民吳姓代表當選人自2021年12月 起，指使潘姓、楊姓友人等13人戶籍，虛偽遷徙至卑南鄉第1選區而取得選舉權，其中11人並前往所 投開票所投票，使其因而順利當選，經台東地檢署檢察官查明後，依法提起當選無效之訴。

卑南鄉第1選區鄉民陳姓代表當選人涉嫌在今年11月間，透過顏姓及張陳姓樁腳，以每票新台幣1000元代價，向有投票權的趙姓、林姓、吳姓選民等人行賄買票，進而順利當選。

太麻里鄉第4選區鄉民代表陳姓當選人的陳姓家族成員等7人涉嫌在今年2月、4月間，以虛偽遷徙戶籍方式，遷入太麻里鄉金崙村選區戶籍，進而取得投票權而投票， 使其順利當選。

海端鄉第2選區鄉民余姓代表當選人同居人邱某涉嫌在今年5月間，以虛偽遷徙戶籍方式，將戶籍遷入該選區海端鄉廣原村，進而取得投票權而投票，使其順利當選。

綠島鄉第1選區鄉民鄭姓代表當選人的陳姓、鄧姓友人陳涉嫌在今年2月間，以虛偽遷徙戶籍方式，將戶籍遷入鄭姓代表的賴姓丈夫位於綠島鄉南寮村戶籍內，進而取得投票權而投票，使其順利當選。

台東地檢強調，期盼透過上述當選無效之訴，能防杜嚇阻不法選風，達到乾淨選舉，進而實現深化民主的目標。