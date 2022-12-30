據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清29日主持召開中央政法委員會全體會議，深入學習貫徹習近平總書記近期重要指示精神，研究貫徹落實意見。會議強調，「對借疫滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序的行為，堅決依法處理。」

會議強調，近三年來，中國疫情防控大政方針科學有效、完全正確；現在，因時因勢優化調整防控政策，實事求是、完全正確。下一步，政法機關要堅持以人民為中心，做好服務保障工作，千方百計維護人民群眾權益，千方百計幫助解決實際困難和問題。要切實維護國家安全和社會穩定，對借疫滲透破壞、造謠生事、擾亂社會秩序的行為，堅決依法處理。

此外，會議指出，要全面學習、全面把握、全面落實中共二十大精神，緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，緊緊圍繞中共二十大報告有關全面推進依法治國、推進國家安全體系和能力現代化戰略部署，堅定信心，擔當作為，奮力推進政法工作現代化，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻政法力量。

大陸最高人民法院院長周強、大陸最高人民檢察院檢察長張軍出席會議。