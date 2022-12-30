明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）傳出以12年3.15億美元加盟大都會，卻因體健報告出現問題處於擱置狀態，與先前巨人擔憂的情況相同，2支球隊都認為以長約綁住柯瑞亞，有很高的風險存在。2014年還在小聯盟打拚的柯瑞亞遭遇腳踝韌帶傷勢，雖然當時植入了鋼板穩定腳踝，使得韌帶重新癒合，健康狀況仍不被2支球團信任，曾被雜誌《紐約》(New York Magazine)評為最佳運動骨科醫生的Laith Jazrawi，認為創傷後關節炎是影響柯瑞亞簽下長約的最大的關鍵。

Jazrawi表示，2支球隊都指出柯瑞亞患有創傷後關節炎，可能將導致未來10年內出現健康問題，巨人及大都會都開出了至少12年以上的長約，在看到柯瑞亞的體檢報告後才紛紛打退堂鼓，「即使你將它穩定或變得更好，創傷後關節炎還是有可能對腳踝造成傷害，而這傷勢的出現代表可能有其他問題，以後或許還得進行手術，且不保證有好的結果。」

也就是說在柯瑞亞職業生涯的後期，可能會出現腳踝關節退化的情況，「有辦法可以試著解決，但有些球團不願處理，因為它是不可預測的傷勢，一旦患上了關節炎，無法預料選手往後會出現什麼狀況，這會是一個逐漸退化的過程。」

接受腳踝手術後一年，柯瑞亞順利登上大聯盟，並拿下美聯最佳新人王的殊榮，柯瑞亞曾經扭傷左腳踝，2018年又因腰傷多次進出傷兵名單，不過在8年的職業生涯當中，柯瑞亞的右腳踝並沒有阻礙他逐漸成長為大聯盟巨星。