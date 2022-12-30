日本最正公主佳子過28歲生日

秋篠宮文仁親王的二女兒佳子公主外貌出色，被公認為「日本最美的公主」。而就在她12月29日過28歲生日當天，宮內廳公布了她在赤坂御苑散步，並露出甜笑的美照。

綜合外電報導，自從31歲的姐姐真子下嫁平民小室圭，放棄王室身分，遠走美國紐約後，佳子就接下較多的公務。而她2019年從國際基督教大學（ICU）畢業後，一直沒有正式工作，曾被酸是「王室尼特族」。不過，從去年5月起，她開始在日本聾人聯合會兼差。自從姐姐離開王室後，佳子今年6月就接任日本工藝會總裁的職務，也較頻繁地從事各式公務。

姊姊真子和姊夫小室圭愛情長跑，由於姊夫家爭議不斷，一路走得辛苦。直到兩人2021年10月宣布登記結婚時，還不斷對婚事為社會帶來的不便，在記者會上向大眾道歉。有宮內廳官員透露，佳子近年來態度轉變，可能是因為她希望，藉由認真執行公務，等到自己結婚時，能獲得社會大眾的祝福。

然而，小室圭通過紐約律師考試，和真子在美國的生活漸趨穩定，也令佳子感到振奮。儘管近年陸續傳出，佳子有交往的對象，如富士急行株式會社第4代社長堀内光一郎的兒子，但社長夫人已否認。而她留英期間，也傳出和一名日本留學生走得很近，但後來返日成立IT公司的男主角卻否認。至於最新的對象，則是家世良好的日本男牙醫，但男主角父親也已說沒這回事。

雖然佳子近年公務較忙，但據和秋篠宮接近的人士說，她不但有交往對象，還可能閃電結婚。至於男主角也不是以往傳出的對象，而是另有其人。據說新冠疫情期間，有一群朋友到家中拜訪，而男主角可能就是其中的一位。