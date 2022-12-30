高雄港今年無畏疫情肆虐、烏俄戰爭、歐美塞港、以及船期嚴重延誤影響，在多元化業務經營下，2022年營收預計達80.21億元，比2021年同期成長6.83％，2023年除了港務核心項目，也將積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地、國際郵輪2023年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業、以及辦理大港倉二期招商作業。

台灣港務公司董事長李賢義30日表示，雖然在貨櫃業務量方面，2022年全年受供應鏈危機及需求減緩等因素干擾下，預估2022年全年高雄港貨櫃裝卸量僅為945到950萬TEU（20呎標準貨櫃），比2021年減少約35到40萬TEU，減幅約3.7％到4.2％。

但，他說，在高雄港務分公司的努力經營下，2022年仍展現多元化經營實績，包括為了提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，改善航商業者後線場地不足，積極佈局高雄港貨櫃碼頭重配置，2022年1月就與萬海航運公司完成簽約，俟長榮海運公司搬遷至第七貨櫃中心後，由萬海公司進駐經營第五貨櫃中心79至81號碼頭。

在配合政府離岸風電政策，協助推動離岸風電國產化的目標方面，特別將洲際一期後線34公頃倉儲物流用地，調整為離岸風電發展基地，2022年3月成功招商，由華新麗華公司及銘榮元新能源公司完成簽約進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務。

此外，為了提升高雄港船舶加油服務業務品質，也於2022年底完成高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，順利引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施，完工後將增加高雄港區船舶加油及油品儲轉等業務。

李賢義表示，港務公司也積極打造水岸觀光環境，2022年初完成倉7至10庫及其周邊場地占地約0.6公頃，以餐飲、運動休閒及觀光產業等空間配置，成功吸引了25家廠商及70個品牌進駐，尤其，2022年台灣設計展期間，整個蓬萊港區參觀民眾突破600萬人次。還有愛河灣遊艇碼頭A區，亞果公司已於2022年12月正式營運，提供87席遊艇泊位，將帶動高雄遊艇休憩產業的蓬勃發展。

他說，在附屬港部份，也展現傲人成果，其中，台南安平港2022年除自由貿易區事業穩定成長外，也加入離岸風電業務，2022年新增2家風電業者簽約進駐，未來將持續推動風電相關產業進駐，觀光遊憩方面，持續辦理水岸規劃發展及招商。

嘉義布袋港2022年3月打造新旅客服務中心後，已超過38萬旅客人次造訪，後續將積極籌辦多項設施改善工程和招商引資，而澎湖港馬公港埠大樓旅館部2022年完成招商簽約，同時，配合跳島旅遊計畫，進行郵輪碼頭延建及多項客運服務設施優化工程等。

展望2023年，李賢義表示，高雄港務分公司將在3領域，繼續努力拚佳績，包括積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計2023年5月即可啟動第一期營運作業，這是高雄港與航商業者合作的典範，共同持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，來鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。

配合政府「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，及解封後國門開啟，國際郵輪於2023年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業，同時，延續大港倉一期開發成果，2023年辦理大港倉二期（倉4-1A庫、倉6庫、保養棚、加油站及倉4空地）的招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，以加速水岸空間整體發展。

高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港除了持續專注於港埠核心業務，也將積極擴增自由貿易港區範圍，增加多元產業進駐港區，以提高雄港貨物量能與國際競爭力，並協助航商業者深耕高雄港，並與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，邁向多贏新局面。