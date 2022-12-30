台灣民主基金會發布最新民調，如果因為台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻打台灣，有超過六成（63.8％）的受訪者表示願意為保衛台灣而戰；若是假設中國為了統一對台使用武力的情況下，更有逾七成（71.9％）受訪者表示願意保衛台灣。

民調以設籍在台灣地區且年滿二十歲以上的成年人為本次調查的訪問對象。 訪問期間自今年5月18日至5月23日於政治大學選舉研究中心執行，本次訪問市話、手機各完成825、439個有效樣本，以95％ 之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.76％。

以年齡分析， 不論是因為台灣宣布獨立導致中國大陸武力攻打台灣，或是中國為了統一對台使用武力，兩者都是以20至29歲男性最願意為台灣而戰，不過隨著年齡增長比例跟著降低。

此外，在對民主態度的調查上，73.8％的受訪者相信民主雖然有問題，但仍是最好的制度；民調也顯示，53.6％受訪者對台灣民主政治未來的發展更樂觀。