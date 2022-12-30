香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目指出，大陸過去3年堅持「清零」，社會未能產生足夠免疫力，病毒廣泛和快速傳播後，12月出現的疫情大爆發，速度在過往幾年世界各地都是前所未有。

他說，近一個月香港有超過1000例來自大陸的輸入個案，在取消檢疫政策和大部分防疫措施下，相信會有更多輸入個案。

何栢良又指，二價疫苗可以針對目前大陸流行的BA.5.2和BF.7病毒，呼籲有需要市民盡快接種。