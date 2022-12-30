華新(1605)開出元月盤價，華新指出，12月不銹鋼主要原料鎳、鉬與廢不銹鋼維持強勢上漲趨勢，但與客戶共同接單原則，元月僅適當反映部分成本，304系列、316系列、400系列及200系列均調漲，內銷每公噸調漲1500～12000元，外銷每公噸調漲50～400美元。
華新指出，截至目前為止，12月鎳月均價與前2個月漲幅大於3000美金/噸。目前歐美不銹鋼消費市場現處耶誕假期，需求暫緩釋出，然客戶仍有明顯意願回補庫存。預期歐美假期結束、農曆年後與大陸疫情緩解之後，需求動能將逐漸改善。
華新元月304系列內銷調漲新台幣6000元/噸、外銷調漲200美金/噸；316系列內銷漲新台幣12000元/噸、外銷調漲400美金/噸；400系列內銷調漲新台幣1500元/噸、外銷調漲50美金/噸；200系列內銷漲新台幣3000元/噸、外銷調漲100美金/噸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。