華新(1605)開出元月盤價，華新指出，12月不銹鋼主要原料鎳、鉬與廢不銹鋼維持強勢上漲趨勢，但與客戶共同接單原則，元月僅適當反映部分成本，304系列、316系列、400系列及200系列均調漲，內銷每公噸調漲1500～12000元，外銷每公噸調漲50～400美元。

華新指出，截至目前為止，12月鎳月均價與前2個月漲幅大於3000美金/噸。目前歐美不銹鋼消費市場現處耶誕假期，需求暫緩釋出，然客戶仍有明顯意願回補庫存。預期歐美假期結束、農曆年後與大陸疫情緩解之後，需求動能將逐漸改善。

華新元月304系列內銷調漲新台幣6000元/噸、外銷調漲200美金/噸；316系列內銷漲新台幣12000元/噸、外銷調漲400美金/噸；400系列內銷調漲新台幣1500元/噸、外銷調漲50美金/噸；200系列內銷漲新台幣3000元/噸、外銷調漲100美金/噸。