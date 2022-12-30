受到基隆客運因疫情影響，駕駛員人力不足，自12月21日起，宣布停駛基隆市內的R82、R86及R66等路線，雖說市府交通處緊急租賃遊覽車載客，但基隆市長謝國樑憂心民眾權益受損，30日上午6時45分，帶著交通處長王圳宏搭乘R82路線。謝國樑說，市府將整體考量調度，確保市民權益不受影響。

基隆市長謝國樑（圖右）30日一早帶著交通處長王圳宏（圖左）搭乘R82公車，了解市民的需求。（張志康攝）

謝國樑30日早上6時45分便到基隆市國家新城的R82公車總站候車亭，了解R82路線的營運狀況。早上雨勢非常大，但仍有許多民眾及學生在等車。

謝國樑受訪時表示，自基隆客運停駛以來，市府先是租用遊覽車因應，暫時確保搭乘R路線的民眾權益不致受影響。市府目前租用了5部遊覽車，其中3部支援R82、2部支援R86，R66目前由基隆市公車處支援，短期內不是問題。

王圳宏表示，目前交通處R路線的解決方案分成短中長期，短期是租車因應，明年2月市公車處會進用2部新車及駕駛，預期將會有效緩和，但應不足以全面接手R路線的營運。

至於在中長期部分，王圳宏指出，交通處將與公車處合作，檢討整體調度量能，若不足以支應R路線營運，會找其他外部資源協調有意願業者接手支援。

謝國樑也提到安樂區國道客運9026的換手營運，他指出，目前公路總局與業者之間的溝通協調還在進行，市府的立場與先前立委蔡適應相同，底線是希望新的業者不要更改路線，造成民眾的通勤權益受損。

王圳宏也指出，業者提出的新路線將由原本的新台5路交流道改為中山高汐止交流道下平面路段，將導致民眾通勤的時間增加30分鐘，造成民眾不便，市府立場無法接受。