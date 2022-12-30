中央氣象局表示，回顧過去2022年，台灣主要氣候特徵為春季正常偏暖、梅雨季偏冷且降雨集中、夏季高溫少雨、侵台颱風偏少、秋冬季先暖後冷；整體而言，各地氣溫偏暖，全年雨量平均接近氣候值，但呈現北多南少的較大差異，例如北部鞍部站降雨創設站以來最多紀錄，南部台南、恆春及大武站年平均雨量創近30年來最少紀錄。

氣象局表示，目前中、東太平洋的冷海溫逐漸減弱，預測反聖嬰現象將持續至明年春季後回復正常。由歷史資料分析顯示，台灣氣候在反聖嬰現象隔年1至3月有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵，但目前反聖嬰訊號逐漸減弱，因此對台灣影響有不確定性，研判明年1至3月各地平均氣溫以正常的機率較大，雨量為正常至偏少。

氣象局提醒，適值南部水庫水位大多偏低，特別呼籲民眾愛惜水資源，並注意節約用水，同時提醒每年1、2月是一年之中最冷的月份，冬季平均氣溫即使偏暖，仍間有低溫出現的機會，須適時做好禦寒措施。