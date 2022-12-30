司法院公布2022年學者申請轉任法官人員姓名及足資識別身分之學經歷等相關資料，請各界踴躍提供意見，2名學者分別是亞洲大學女教授謝如蘭及中興大學男助理教授蘇義淵，2人都有法學博士學位。

謝如蘭是德國海德堡大學法學博士，曾擔任中央研究院研究助理及香港上海匯豐銀行法務專員，德國Rödl＆Partner國際會計法律事務所法務專員，及亞洲大學助理教授、副教授及教授。

蘇義淵是美國美利堅大學華盛頓法學院的法學博士，曾擔任律師事務所法務助理，康舒科技股份有限公司法務管理師，及麗臺科技股份有限公司法務管理師、北海道大學法學研究科准教授、國家安全會議研究員，及中興大學專任助理教授。

司法院依《遴選未具擬任職務任用資格人員轉任法官辦法》第15條規定，公開2人姓名及足資識別身分之學經歷等相關資料，民眾可上網瀏覽並踴躍提供意見。

未來司法院將其所提文件提交審查小組審查，並於審查小組審查完成後，就資格審查合格者，審查其專門著作審查、品德調查，並得函請檢察署、申請人曾任職機關（構）學校或其他有關機關（構）提供品德操守、素行、教學風評、社會形象及前案紀錄等相關資料。