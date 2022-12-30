港務公司董事長李賢義30日表示，雖然在貨櫃業務量受供應鏈危機及需求減緩等因素干擾下，預估2022年全年高雄港貨櫃裝卸量僅為945-950萬TEU，較2021年減少約35-40萬TEU，減幅約3.7-4.2％。惟在多元化業務經營下，2022年營收預計達80.21億元，較2021年同期成長6.83％。

展望2023年，高雄港務分公司規劃三大目標。高雄港務分公司總經理王錦榮表示，將持續為各港口營運厚植紮根，蓄勢待發，也與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，邁向多贏新局面。

首先是協助長榮整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計2023年5月即可啟動第一期營運作業。高雄港務分公司強調，這是高雄港與航商業者合作的典範，共同持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，來鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。

再者，高雄港務分公司規配合「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，定在國門解封迎接國際郵輪在2023年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業。

最後，高雄港務分公司延續大港倉一期開發成果，於2023年辦理大港倉二期（倉4-1A庫、倉6庫、保養棚、加油站及倉4空地）招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，以加速水岸空間整體發展。