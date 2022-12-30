小甜甜因理念不合退出宋逸民所屬「藝起發光」教會，未料卻遭指控「私生活有極大狀況」，沒想到老公宋先生卻逆風挺教會，揚言「自己的責任就是導正老婆」，更接連傳出分居及互打官司等傳聞，讓婚變一事甚囂塵上，對此，小甜甜也打破沉默做出回應。

小甜甜遭週刊爆料夫妻倆不僅分居，如今更傳出想告老公宋先生家暴，卻遭宋逸民、陳維齡阻止，甚至遭質問「為什麼要告自己老公？他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次」，為此身心俱疲的小甜甜，因此罹患「嚴重憂鬱症」，讓眾星友看不下去，紛紛跳出來聲援，對於她所遭遇的行為感到不捨。

根據《三立新聞網》報導，小甜甜發長文反擊宋逸民後，便沉默數日未做出任何回應，如今被詢問是否被教會阻止驗傷及有離婚打算嗎？她也首度打破沉默，低調表示：「有關他們的事就不再做任何回應了，讓他們自己出來面對說明吧，謝謝」。

如今許多支持小甜甜的網友，到宋先生社群留言砲轟他近來言行，對此，宋先生發限動回應：「收到了不少網友們的提點、提醒及意見，很感謝你們願意到我的版面甚至是留言底下做回覆」，接著表示成為半個公眾人物，讓他感覺挺好的，一席話再度引發熱議。