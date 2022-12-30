跨年倒數，不少民眾急求看101煙火秀最佳位置，一名居住在台北市的網友分享，想去看跨年煙火，又想要快速撤退，選象山捷運站準沒錯，在象山捷運站出口看煙火，景就很棒了，如果想在信義區附近找冷門位置，則要注意上風處，否則煙火沒看到，只會看到一堆煙。

有網友在臉書上發問說，今年考慮要去看101跨年煙火秀，但又不想人擠人，不知道有沒有在地人可以推薦隱藏景點，既可以清楚看到台北101的煙火，又不會被恐怖人潮擠爆。

象山捷運站3號出口後方的豪宅區，可以看到完整的台北101。（圖／Jimmy Liao提供）

貼文引起網友討論，不少台北人推薦冷門景點，「惠安公園，爬個樓梯上去就有好風景」、「松山路656巷，永春崗公園」、「永吉松信路口變電所缺口」。

網友提醒看煙火記得找上風處。（圖／Jimmy Liao提供）

另有一名男網友在臉書社團《信義區三兩事》上分享，跨年到現場看台北101煙火秀，去象山捷運站的出口看就超棒了，奉勸大家不要往象山的山上跑，因為人會超級多，上去絕對會後悔，不過，他也強調這純屬他個人的看法，僅供參考。

象山捷運站2號出口的象山公園，腹地大不用人擠人，看完要撤退搭捷運很快。（圖／Jimmy Liao提供）

男網友也提醒說，看煙火記得找上風處，否則放幾發就開始吃煙了。根據男網友分享的照片中可見，如果吹東北季風，在通化夜市、四四南村或台北國際會議中心附近，恐怕只會看到煙霧瀰漫的畫面。