台中市豐原區29日晚間發生工廠大火，一間風扇工廠2樓突然竄出火舌，一度造成多人受困，共造成邱姓廠長在內4名員工死亡，另有1名黃姓工全身二至三度燒燙傷，目前仍插管與死神搏鬥，經消防局火調科人員上午重回火場進行鑑識，發現起火前仍有工人正在進行塗裝作業，不排除過程中因有工人正進行電焊作業濺出火星，當場引燃現場堆放溶劑所揮發氣體瞬間已然大火，目前仍需要更進一步鑑識調查。

台中市消防局昨日晚間7時36分獲報，豐原區東洲路186巷有工廠火警，現場有濃煙冒出。消防局立即出動第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位消防車26輛、人員66名前往搶救，由消防局長孫福佑在場指揮搶救。

豐原違建工廠大火釀4死火源找到， 疑現場工人「電銲火星」引燃揮發溶劑。(陳淑娥攝)

豐原違建工廠大火釀4死火源找到， 疑現場工人「電銲火星」引燃揮發溶劑。(陳淑娥攝)

消防人員表示，現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，火勢猛烈，消防員緊急拉水線灌救，晚間8時32分撲滅火勢，並從火場救出4名受困的台籍男性工人，但均無生命徵象，2人送中國附醫、1人送豐原醫院、1人送慈濟醫院搶救。另名年約50歲男子約50％二至三度燒燙傷，緊急送中國附醫急救。

現場員工表示，當時外包商在幫忙風扇工廠裝修，有9名工人正在加班地面塗裝作業，但2樓卻突然竄出火舌，且火勢延燒得非常迅速，工人見狀趕緊逃命，當時5人逃出，4人則來不及逃生受困，消防人員抵達後搶救出來，真的很恐怖，連邱姓廠長也被燒傷送醫。

豐原違建工廠大火釀4死火源找到， 疑現場工人「電銲火星」引燃揮發溶劑。(陳淑娥攝)

勞工局指出，該公司除昨晚火警，2020年曾發生一名黃姓勞工以推拉方式從事整形機搬運作業時，遭該機械倒塌壓傷的職業災害，造成該名勞工下半身癱瘓，勞動檢查處接獲通報後立即實施職業災害檢查，結果發現該公司未依規提供該員防止物料移動的適當設備，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，處3萬元罰鍰。另昨晚員工是否有超時狀況，勞工局仍需進一步了解，如有違法，將依法處分。

市長盧秀燕晚間聞訊後也第一時間趕往現場，在了解狀況後，隨後趕到中國附醫慰問傷者及家屬。除了邱姓廠長在內4名員工死亡外，另有1名黃姓工全身二至三度燒燙傷，目前仍插管與死神搏鬥，