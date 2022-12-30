台北市長蔣萬安（左）近日宣布，明年將恢復發放重陽敬老金1500元，前台北市長柯文哲則感嘆「雖然不意外，仍有些失望」，更質疑，「這筆錢要從哪裡來？」對此，蔣30日受訪表示，絕對依預算和法規來辦理，這也是市民共同的期待。（張鎧乙攝）

台北市長蔣萬安29日宣布，明年起恢復普發重陽敬老金1500元，這讓在任內取消發放的前台北市長柯文哲大喊「錢從哪裡來？」更說雖然對於這樣的改變感到不意外，但仍有些失望。對此，蔣萬安30日表示，絕對依預算和法規來辦理，這也是市民共同的期待。

柯文哲昨在臉書發文，表示卸任特別交代「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」，雖對重發1500元重陽敬老金的改變不意外，仍有些失望，更好奇問「這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」

蔣萬安今日上午視察台北市立聯合醫院和平院區，受訪時表示，台北市議會已經通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，絕對會依照預算和法規來辦理。而被媒體追問，對於柯文哲稱「失望」的看法？他則強調，這是市民共同的期待，對長輩的照顧是最重要的責任。

至於明年重陽敬老金1500元，預估加碼需多花1.7億元，蔣萬安指出，已經責成社會局，朝向明年發放1500元敬老金的方向辦理，期待能落實當時競選的政見。

另外蔣萬安先前表示尚未收到總統府邀請元旦升旗典禮，蔣萬安今表示，已經收到邀請，也會前往參加。另外柯文哲任內取消市府訂閱報章雜誌跟致送電子輓聯，是否會恢復，蔣萬安表示，市府同仁的建議我們都會再來評估。