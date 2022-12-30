九合一選舉落幕，參選人幾家歡樂幾家愁，該就職也都就職了，法務部行政執行署彰化分署趕在選舉委員會辦理選舉保證金、競選經費補貼款的退還及發放作業前，赫然發現彰化縣的候選人計有94人、南投縣的候選人計有61人，積欠稅款，火速執行，共扣得146萬1419元，其中，滯欠金額總計最高約26萬元。

法務部行政執行署執行候選人積欠稅款件，彰化縣的候選人計有94人、南投縣的候選人計有61人，共扣得146萬1419元。（法務部行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

「選舉開銷大，就是沒錢出來選啊？」一般民眾都覺得候選人都頗有資產，豈料，彰化縣、南投縣，竟有155名候選人滯欠稅費罰鍰，其中，經彰化分署統計，彰化欠稅費及罰鍰最多的是村里長，有48名候選人、代表候選人35人、鄉鎮市長候選人5人，議員候選人6人；南投縣則是村里長候選人23人、代表候選人30人、鄉鎮市長候選人3人、議員候選人4人。這些候選人積欠稅款包括交通違規、燃料稅、地價稅、綜合所得稅等，各式各樣都有。

法務部行政執行署執行候選人積欠稅款件，彰化縣的候選人計有94人、南投縣的候選人計有61人，共扣得146萬1419元。（法務部行政執行署彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署簡任行政執行官李鴻明指出，有部分候選人於選前已被扣押存款、薪資或自行清償完畢，另有部分候選人已辦理分期繳納中，對於仍不願主動繳納或提出清償方案的90名候選人，彰化分署待選舉結束後的上班日，於11月28日火速寄送扣押命令扣押候選人的選舉保證金及補貼款，經彰化縣、南投縣選舉委員會及各鄉公所陸續回報，除了候選人因得票數未達門檻而遭沒收保證金或不符補貼款領取資格外，統計至12月23日止已扣到146萬1419元。

「依法繳納稅捐、罰鍰及相關規費，是國民應盡的法遵義務，但竟有候選人有錢繳納選舉保證金登記參加公職人員選舉，卻拒不清償欠款，以身試法對選民做了最壞的示範」。這麼多候選人欠稅不還，讓選民都很搖頭。

彰化分署主任陳亮才呼籲，滯欠稅費罰鍰應儘速自行繳納或提出清償方案，切勿置之不理，否則執行分署將全面清查義務人名下的財產，強制執行扣押、查封並拍賣，有損顏面得不償失。