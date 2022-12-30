中國新聞網30日引述路透社報導，法國健康風險委員會負責人當地時間29日表示，目前在中國大陸流傳的是Omicron變異毒株，法國沒有必要針對中國大陸實施邊境管制。

據報導，法國健康風險評估委員會負責人布里吉特·奧特蘭 （Brigitte Autran） 在接受採訪時表示：「從科學的角度來看，沒有理由恢復對邊境的控制。」

從流行病學風險的角度向法國政府提供建議後，奧特蘭表示，目前「情況已獲得控制」，且沒有跡象表明中國會出現新的新冠病毒變異毒株。奧特蘭補充稱，「在中國流傳的毒株都是Omicron變異株，它們此前早已在法國流行過，我們已經獲得了免疫力。」

此外，另據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，紐西蘭和英國也都表示，沒有計畫對來自中國的入境者進行核酸檢測。

針對一些國家和地區開始對自華入境旅客實施新冠病毒檢測等措施，中國外交部發言人汪文斌29日表示，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作，希望各方秉持科學原則，攜手保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。