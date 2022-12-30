路透報導，美國最大巧克力製造商好時（Hershey）被消費者指控其販賣的黑巧克力，含有可能傷害人體的鉛和鎘等重金屬。

發起集體訴訟的原訴人是紐約居民拉扎洛（Christopher Lazazzaro）。他在《消費者報告》（Consumer Reports）在二周前揭露好時28款黑巧克的化檢報告，發現當中部份產品含有可能傷害人體的重金屬含量後，在29日向紐約的聯邦法院提出訴訟。

消費者報告的化驗結果顯示，好時販賣的特制微甜黑巧克力（Special Dark Mildly Sweet Chocolate）、Lily's 70％黑巧克力（Lily's Extra Dark Chocolate 70% Cocoa）和Lily's 85％黑巧克力（Lily's Extreme Dark Chocolate 85％ Cocoa）三款產品含有可能傷害人體的重金屬含量。

拉扎洛表示，若好事有公開其產品的金屬含量，他就不會購買或減少購買相關產品。他要求法院批准把其提出的訴訟案列為集體訴訟。

好時未立即評論相關指控。

消費者報告指好時28款產品都含有重金屬，當中包括德芙（Dove）、Godiva和瑞士蓮（Lindt）等23款含鉛、鎘或兩者均有的重金屬含量，若一個人每天食用一盎司含重金屬的巧克力，就有潛在傷害人體的可能性。至於被民眾指控的三款巧克力產品，在報告中指出有高含量的鉛和鎘。